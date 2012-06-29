iPhone和iPad用户将可以使用Chrome

路透旧金山6月28日电（记者 Alexei Oreskovic/Gerry Shih）---谷歌(GOOG.O)高管周四在年度开发者大会上宣布，苹果(AAPL.O)终於允许iPhone和iPad用户使用谷歌的Chrome浏览器。

“无论你使用的是什麽设备，我们在所有重要的软件平台上进行努力。我们希望确保用户至上。”谷歌高级副总裁Sundar Pichai表示。

谷歌2008年推出Chrome浏览器，根据研究机构StatCounter的数据，5月Chrome超越微软(MSFT.O)旗下的Internet Explorer，成为最受欢迎的浏览器。Pichai指出，Chrome拥有3.1亿“活跃”用户。

谷歌称，周四晚些时候起，Chrome和云存储服务Google Drive将在苹果应用商店中出现。

尽管苹果试图降低其产品对谷歌网络服务的依赖，仍然做出了让步。本月早些时候，苹果曾表示下一代手机操作系统将预置自己的地图服务，取代谷歌地图。

而谷歌也在硬件方面追赶苹果。本周早些时候，谷歌推出了199美元的Nexus 7平板电脑，试图挑战亚马逊的Kindle Fire和苹果的iPad。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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