谷歌正开发安卓视频游戏机--报道

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山6月27日 - 据《华尔街日报》报道，谷歌(GOOG.O)正在开发基于安卓系统的视频游戏主机和智能手表。
报道援引匿名消息人士的话称，这些设备最快将在今年秋季上市。
报道称，谷歌还在开发改良版的Nexus Q流媒体音乐设备。谷歌于2012年6月发布Nexus Q，但该产品从未上市。
为了更好地与苹果公司(AAPL.O)竞争，谷歌日渐涉及硬件业务。谷歌去年收购了手机公司摩托罗拉移动，谷歌目前正在对可穿戴设备Google Glass进行测试。
谷歌的安卓操作系统是世界上最受欢迎的移动软件。视频游戏主机可为谷歌扩大安卓使用范围提供一个巨大的机会。
路透未能立即联系到谷歌就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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