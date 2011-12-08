谷歌称将在香港设立数据中心

路透香港12月8日电---美国互联网公司谷歌(Google Inc)(GOOG.O)周四称,该公司将投资3亿美元在香港设立数据中心,并於今天动土兴建,预料2013年初投入运作.

该公司在一份声明中称,上述投资金额包括土地成本、建筑及设备,而该中心最终会将聘请约25名全职员工.

"为应付区内容量需求急速增长,公司正在致力使该数据中心尽快投入使用."谷歌的亚洲硬件业务主管Simon Chang在声明中称.

谷歌此前表示,将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心,预计将在1-2年内投入运营.(完)

--编译 雷美珍; 审校 屈桂娟

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