谷歌称将在香港设立数据中心

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透香港12月8日电---美国互联网公司谷歌(Google Inc)(GOOG.O)周四称,该公司将投资3亿美元在香港设立数据中心,并於今天动土兴建,预料2013年初投入运作.
该公司在一份声明中称,上述投资金额包括土地成本、建筑及设备,而该中心最终会将聘请约25名全职员工.
"为应付区内容量需求急速增长,公司正在致力使该数据中心尽快投入使用."谷歌的亚洲硬件业务主管Simon Chang在声明中称.
谷歌此前表示,将在新加坡、台湾和香港新建三处数据中心,预计将在1-2年内投入运营.(完)
--编译 雷美珍; 审校 屈桂娟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。