谷歌希望于2017年开始以无人机进行包裹配送

路透华盛顿11月2日 - 网路巨擘谷歌(Google)的新控股公司Alphabet Inc (GOOGL.O)负责无人机业务开发的高管周一表示，预计将于2017年开始以无人机向消费者配送包裹。

Alphabet无人机计划“Project Wing”的领导人David Vos表示，该公司正与美国联邦航空管理局(FAA)以及其他利益相关者，针对设立一套无人机空中交通控制系统事宜进行讨论，这项计划运用手机与网络科技，在500英尺(152公尺)以下的高度控制无人机飞行。

“我们的目标是建立商业业务并在2017年投入运营，”他在华盛顿附近一项空中交通管控会议上对在场者表示。

包括Alphabet与亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在内，越来越多的企业希望以无人机配送包裹。不过在FAA公布商业无人机运作的最终规范之前，无人机包裹配送料仍无法实现，商业无人机运作料于明年初梦想成真。(完)