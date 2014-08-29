谷歌宣布正在研发送货无人机

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山8月28日 - 谷歌公司周四称正在研发可自己飞行并运送商品的无人机。
谷歌表示，这一名为“翼计划”(Project Wing)的项目需要进行多年的研发，才能实现每日多架次送货。
该项目也代表着谷歌从互联网世界进军现实世界的最新努力，此前谷歌曾进行无人驾驶汽车和太阳能驱动气球研制以及同日达快递服务。
亚马逊去年宣布计划利用小型无人飞行器完成送货服务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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