谷歌宣布正在研发送货无人机

标题新闻：美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税，平均税率为20%--商务部长罗斯
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月28日 - 谷歌公司周四称正在研发可自己飞行并运送商品的无人机。
谷歌表示，这一名为“翼计划”(Project Wing)的项目需要进行多年的研发，才能实现每日多架次送货。
该项目也代表着谷歌从互联网世界进军现实世界的最新努力，此前谷歌曾进行无人驾驶汽车和太阳能驱动气球研制以及同日达快递服务。
亚马逊去年宣布计划利用小型无人飞行器完成送货服务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数