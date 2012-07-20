谷歌核心网络业务强劲增长 尽管广告费率降低

* 美国和欧洲搜索活动看来强劲--分析师

* 一些分析师认为每次点击成本已触底

* 盘後交易股价攀升3%

路透旧金山7月19日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)第二季营收增长21%,因互联网广告业务强劲,抵销了广告费率的持续降低,引发投资者对谷歌费率跌势放缓的希望.

盘後交易中谷歌股价升约3%.

广告费率,或每次点击成本一路走低,因用户被智能手机和平板电脑吸引,而谷歌在这两者上的收费普遍低於个人电脑.

谷歌公布,第二季现有互联网业务总营收为109.6亿美元,上年同期为90亿美元.第二季谷歌在线搜索广告的每次点击成本持续下降,较上年同期下滑16%.

但其广告的总体点击量增长42%.一些分析师尤其看重第二季每次点击成本较上季增长1%.

"美国搜索需求相当稳健,尽管欧洲面临经济挑战,我认为那里的搜索需求没那麽糟糕,"Needham & Co分析师Kerry Rice称.

每次点击成本"跌幅大於我的预期,但这或是谷底,因为的确出现了连续上升,"Rice并称."我们可能已经触底了."

近期收购的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)使谷歌合并营收升至122.1亿美元.谷歌公布第二季综合净利为27.9亿美元,合每股盈余(EPS)8.42美元.

5月中谷歌完成了对摩托罗拉移动价值125亿美元的收购,使谷歌在竞争激烈的智能手机领域站稳了脚跟,这一领域目前由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等主导.

摩托罗拉移动第二季营业损失为2.33亿美元,营收为12.5亿美元.

谷歌高层在公布业绩後的电话会议上特别指出了此前收购的成功.高级副总裁Nikesh Arora列举了此前几宗交易,包括Youtube和Doubleclick,他表示现在"得到了很好的整合,帮助我们在广告领域获得成功."

首席执行官佩奇(Larry Page)未参加此次电话会议,他因为患病失声,但并未具体说明是何种疾病.

谷歌在盘後交易中攀升至611美元,Nasdaq收盘价为593.06.

"每次点击成本较前季上涨1%.这是开始反弹的好迹象,"Susquehanna Financial分析师Herman Leung称."付费点击数量确实很强劲;这是件好事情.数量在增加,而且用户仍持续使用谷歌,并未停止."(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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