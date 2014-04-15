谷歌更新服务条款明确邮件扫描过程

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月14日 - 谷歌周一对服务条款进行了更新，告知用户公司如何通过软件自动分析来往邮件，从而创建更具针对性的广告。
更新后的服务条款更为清晰地解释了谷歌软件扫描用户邮件(既包括存储在服务器的邮件，也包括发送过程中的邮件)的方式。
上月，一名美国法官裁定谷歌Gmail扫描隐私案集体诉讼无效。
Gmail邮件服务的用户指控谷歌扫描用户邮件，侵犯了联邦和国家隐私权，违反窃听法。谷歌则辩称用户默许公司的做法，视扫描为邮件传输过程的一部分。
谷歌发言人Matt Kallman在声明中表示，这些改变“将为用户带来更大的透明度，而且基于过去几个月内我们所收到的反馈。”
谷歌更新后的服务条款增加了一段话：“我们的自动化系统将对您的内容（包括邮件）进行分析，并向您提供个性化的相关产品功能，诸如定制搜索结果、针对性广告、垃圾邮件和恶意程序检测等等。这一分析在用户发送、接受和储存内容时进行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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