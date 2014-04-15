谷歌更新服务条款明确邮件扫描过程

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月14日 - 谷歌周一对服务条款进行了更新，告知用户公司如何通过软件自动分析来往邮件，从而创建更具针对性的广告。

更新后的服务条款更为清晰地解释了谷歌软件扫描用户邮件(既包括存储在服务器的邮件，也包括发送过程中的邮件)的方式。

上月，一名美国法官裁定谷歌Gmail扫描隐私案集体诉讼无效。

Gmail邮件服务的用户指控谷歌扫描用户邮件，侵犯了联邦和国家隐私权，违反窃听法。谷歌则辩称用户默许公司的做法，视扫描为邮件传输过程的一部分。

谷歌发言人Matt Kallman在声明中表示，这些改变“将为用户带来更大的透明度，而且基于过去几个月内我们所收到的反馈。”

谷歌更新后的服务条款增加了一段话：“我们的自动化系统将对您的内容（包括邮件）进行分析，并向您提供个性化的相关产品功能，诸如定制搜索结果、针对性广告、垃圾邮件和恶意程序检测等等。这一分析在用户发送、接受和储存内容时进行。”（完）