谷歌作出更多让步 或躲过欧盟反垄断重罚

路透布鲁塞尔2月5日 -欧盟执委会周三表示，谷歌同意做出更多让步以消除监管当局对搜索结果的担心，该公司距离结束长达三年的调查并免于最高50亿美元的罚款又近了一步。

谷歌自2010年11月以来成为欧盟执委会调查的重点，之前该公司在欧洲面临十几件诉讼，称其在推送自身服务的过程中损害了竞争对手的利益。

谷歌为解决这一问题已经进行了三次尝试，最近采取的这些让步看来足以解决问题。

“我相信经过漫长而艰难的谈判，目前谷歌给出的新提议可以解决执委会的担忧问题，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(JoaquinAlmunia)在声明中称。

执委会表示，将在取得谷歌竞争对手的反馈后作出最终决定。

路透曾在1月29日报导欧盟执委会和谷歌接近就欧盟反垄断调查达成协议。

谷歌于去年在美国也得到相似的结果，美国联邦贸易委员会只对该公司施以温和惩戒。

根据其最新提议，谷歌将允许三家竞争对手在醒目的栏框中显示自己的标识和网页链接，内容提供商也可以决定哪些内容可以让谷歌用于自己的服务。根据咨询公司comScore，谷歌在欧洲搜索市场占有75%的份额。

谷歌还将取消阻止广告商将广告投放转到Yahoo!搜索工具以及微软(MSFT.O)必应(Bing)等其它竞争平台的限制。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)

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