谷歌称欧盟反垄断指控毫无根据

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔8月27日 - 谷歌(GOOGL.O)反驳了欧盟有关该公司滥用市场主导地位的反垄断指控。根据该指控，如果谷歌不改变其商业操作，则有可能面临巨额罚款。
欧盟执委会4月时曾指控，谷歌歪曲搜索结果，使其有利于公司的购物服务，伤害了竞争对手和消费者。
“历时10多年的经济数据、一系列文件、以及投诉方的陈述都证明，产品搜索是相当具有竞争性的，”谷歌法律总顾问Kent Walker周四在博客中表示，“从事实上、法律上和经济上来说，我们认为欧盟的初步结论是错误的。”
面对欧盟执委会的指控，该公司还提交了150页的书面文件予以反驳。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso证实收到了谷歌对指控的回应。“我们将认真考虑谷歌的回应，然后再决定如何进行下一步，我们不希望预判调查的最终结果，”他说。
根据路透见到的欧盟执委会的控诉书，如果谷歌被判有过错，将面临罚款，数额之高足以对其构成震慑。欧盟反垄断当局对有过错企业的处罚额度，最高可达到这家企业全球营业额的10%。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。