谷歌今年面临欧盟的首次制裁 双方几无和解意愿--消息

路透布鲁塞尔4月29日 - 熟悉情况的消息人士称，谷歌(GOOGL.O)今年可能面临欧盟的首次反垄断制裁，双方就谷歌旗下购物服务的一个判例案例几乎没有达成和解的可能。

在这一长达六年的拉锯战中，谷歌与欧盟都已经没有什么达成协议的动力。这场争论或将为谷歌的酒店、机票和其他服务搜索业务创下一个先例，并考验监管当局确保网络服务多样性的能力。

Alphabet旗下的谷歌在经历与欧盟当局多年以来的角力后，仍没有显示让步的迹象。

几位消息人士称，他们认为自2010年以来的三次妥协努力都以失败告终后，对于宣称该公司网络搜索结果照顾本公司购物服务的指控，谷歌已经不打算尝试达成和解，除非欧盟监管当局改变立场。

但欧盟方面似乎也不太可能改变心意。另一些人士表示，欧盟竞争事务执委维斯塔格也没有显露达成和解的兴趣，尽管欧盟并未找到谷歌犯错的证据，也没有对该公司课以罚款。

对谷歌而言，虽然该公司否认有任何疏失，但代价依然高昂。一些竞争对手认为，当局的任何罚款实际上就是一项业务成本，谷歌维持现有的业务模式，比向欧盟低头能够赚取更多获利。

欧盟执委会拒绝置评。

“单纯从获利能力的角度而言，最好是将反垄断案拖下去，尽量延长这一业务模式的持续时间，最终支付的罚金要少于这种行为带来的利润，”谷歌竞争对手的法律顾问Thomas Vinje对路透表示。(完)