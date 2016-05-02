谷歌今年面临欧盟的首次制裁 双方几无和解意愿--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔4月29日 - 熟悉情况的消息人士称，谷歌(GOOGL.O)今年可能面临欧盟的首次反垄断制裁，双方就谷歌旗下购物服务的一个判例案例几乎没有达成和解的可能。
在这一长达六年的拉锯战中，谷歌与欧盟都已经没有什么达成协议的动力。这场争论或将为谷歌的酒店、机票和其他服务搜索业务创下一个先例，并考验监管当局确保网络服务多样性的能力。
Alphabet旗下的谷歌在经历与欧盟当局多年以来的角力后，仍没有显示让步的迹象。
几位消息人士称，他们认为自2010年以来的三次妥协努力都以失败告终后，对于宣称该公司网络搜索结果照顾本公司购物服务的指控，谷歌已经不打算尝试达成和解，除非欧盟监管当局改变立场。
但欧盟方面似乎也不太可能改变心意。另一些人士表示，欧盟竞争事务执委维斯塔格也没有显露达成和解的兴趣，尽管欧盟并未找到谷歌犯错的证据，也没有对该公司课以罚款。
对谷歌而言，虽然该公司否认有任何疏失，但代价依然高昂。一些竞争对手认为，当局的任何罚款实际上就是一项业务成本，谷歌维持现有的业务模式，比向欧盟低头能够赚取更多获利。
欧盟执委会拒绝置评。
“单纯从获利能力的角度而言，最好是将反垄断案拖下去，尽量延长这一业务模式的持续时间，最终支付的罚金要少于这种行为带来的利润，”谷歌竞争对手的法律顾问Thomas Vinje对路透表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。