《焦点》欧盟周三将宣布针对谷歌的反垄断措施--报载

欧盟执委会的首席发言人不愿确认该报导，但表示在执委会会议之后，中午前后(1000GMT)将举行记者会。该报导引述的消息途径为欧盟官员。

维斯塔格周三稍晚将飞往美国进行一次备受瞩目的事务访问。她此前表示，不会对这个已经五年的案子仓促做出决定。而包括商界领袖和奥巴马总统在内的美方则质疑欧盟对美国科技公司影响力的限制。

金融时报报导称，维斯塔格将指责谷歌违反竞争法律，引导对手的流量分流到自己的服务上，并称其他竞争事务执委对维斯塔格缩窄调查范围表示关切。