《焦点》欧盟周三将宣布针对谷歌的反垄断措施--报载

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
欧盟执委会的首席发言人不愿确认该报导，但表示在执委会会议之后，中午前后(1000GMT)将举行记者会。该报导引述的消息途径为欧盟官员。
维斯塔格周三稍晚将飞往美国进行一次备受瞩目的事务访问。她此前表示，不会对这个已经五年的案子仓促做出决定。而包括商界领袖和奥巴马总统在内的美方则质疑欧盟对美国科技公司影响力的限制。
金融时报报导称，维斯塔格将指责谷歌违反竞争法律，引导对手的流量分流到自己的服务上，并称其他竞争事务执委对维斯塔格缩窄调查范围表示关切。
该报称，维斯塔格还将对谷歌的安卓移动软件业务进行调查。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元