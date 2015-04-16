《焦点》欧盟称谷歌损害消费者与竞争者利益，并对安卓系统发起调查

竞争事务委员会可对公司处以不超过年度营收10%的罚款，在谷歌案中罚款可高达62亿欧元。

若该委员会发现企业滥用市场主导地位，还可要求全面调整业务模式，例如在2004年对软件巨擎微软(Microsoft) 以及2009年对芯片制造商英特尔(Intel) 的做法。其对英特尔罚款10.9亿欧元，规模创纪录。

DLA Piper竞争力律师Bertold Baer-Bouyssiere称：“本案将划定未来几年数字行业的版图，影响甚至会超过微软案。”

**“并非反美”**

维斯塔格反驳最近美国总统奥巴马提出的欧盟在实施反美保护主义政策，称向欧盟当局投诉谷歌的企业中，约有四分之一是美资。

她坚称，决定起诉谷歌与政治压力无关。她只关心滥用市场力量，国别或成功主导市场对她来说不是问题。

维斯塔格称，谷歌现在有机会为自己辩解，有可能通过进一步承诺调整产品来达成和解。她希望改变搜索背后的“规则”，而不是重新设计页面，或者改变排列搜索结果的算法。这样也能适应未来的技术变革。

有关对安卓系统的调查，维斯塔格称：“我希望确保该领域市场繁荣发展，没有任何企业施以反竞争制约。”分析师称该调查可能对谷歌未来的赢利能力带来更大威胁。

侧重购物网站搜索排名不能解决所有投诉。维斯塔格强调，她的同事将继续对其他方面的问题进行调查。