独家：谷歌购物服务可能在8月面临欧盟开出的高额罚单--消息人士

路透布鲁塞尔6月1日 - 两名知情人士说，欧盟反垄断监管当局准备在8月暑假前针对谷歌的购物服务开出高额罚金，谷歌另外涉及的两个案子，也可能面临重罚。

欧盟监管会经过了七年调查才做出这个决定。Alphabet (GOOGL.O)的谷歌是全球最受欢迎的搜寻引擎，但其美国和欧洲竞争对手对谷歌有许多投诉。

欧盟竞争力监管当局在2015年4月指责谷歌为了偏袒自身的购物服务而歪曲网路搜寻结果，伤害到竞争对手和消费者的利益。

欧盟执委会和谷歌未予置评。谷歌过去曾驳斥过这些指控，称监管当局忽视了来自线上零售商亚马逊(AMZN.O)和eBay Inc (EBAY.O)的竞争。

企业若是被判定违反欧盟反垄断规定，罚金有可能达到其全球营收的10%。以谷歌2016年的营收来说，罚金可以高达约90亿美元。

除了罚款，欧盟执委会也将告知谷歌停止其疑似反竞争的行为，不过仍不清楚执委会将要求谷歌实施何种举措，以确保对手在网路购物的搜寻结果方面得到公平的对待。

一名观察人士表示，监管者可能制定概括性原则或具体指示，要求谷歌遵守。

欧盟执委会的强硬立场与美国联邦贸易委员会形成鲜明对比，后者在2013年与谷歌就网路搜寻案件达成和解，要求谷歌停止从其他对手网站“抽取”评论或其他数据供自家产品使用。

谷歌此前曾三度欲就此案与前欧盟竞争事务执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)达成和解，以免遭到可能的罚款与遭判犯行，不过都无功而返。

不过接任的维斯塔格并无意与谷歌和解。(完)