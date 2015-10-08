谷歌测试移动平台即时新闻发布服务 向Facebook与苹果叫阵

路透10月7日 - 谷歌(Google)周三宣布正在测试一项名为“Accelerated Mobile Pages”的计划，能让用户搜寻新闻，并从发行商即时上传多则新闻。

但与Facebook(FB.O)的Instant Articles以及苹果(AAPL.O)的Apple News不同的是，发行商不需向谷歌支付费用，就能增加自身文章的曝光。

“这是个没有交易的环境，”谷歌新闻主管Richard Gingras在宣布这项计划的媒体活动中表示。

谷歌正在测试这项计划。高管拒绝表示何时将开放使用。

发行商在加载自己的网路内容至其他载具时，往往无法像在自身应用程式内部那般尽善尽美。而能够让用户阻挡特定广告内容的广告遮蔽软件(软体)的存在，使得新闻出版者让自家网站对用户而言更加友善、确保不会有加载时间过久广告、以及网页加载时文章格式不会跑掉的重要性与日俱增。

包括Twitter(TWTR.N)、纽约时报、Vox.com、Buzzfeed与La Stampa等出版者皆参与这项测试计画。

Gingras表示，这项产品最初将适用于新闻发行商，但谷歌最终将开放给其他类型的内容供应者使用。(完)