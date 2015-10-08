谷歌测试移动平台即时新闻发布服务 向Facebook与苹果叫阵

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月7日 - 谷歌(Google)周三宣布正在测试一项名为“Accelerated Mobile Pages”的计划，能让用户搜寻新闻，并从发行商即时上传多则新闻。
但与Facebook(FB.O)的Instant Articles以及苹果(AAPL.O)的Apple News不同的是，发行商不需向谷歌支付费用，就能增加自身文章的曝光。
“这是个没有交易的环境，”谷歌新闻主管Richard Gingras在宣布这项计划的媒体活动中表示。
谷歌正在测试这项计划。高管拒绝表示何时将开放使用。
发行商在加载自己的网路内容至其他载具时，往往无法像在自身应用程式内部那般尽善尽美。而能够让用户阻挡特定广告内容的广告遮蔽软件(软体)的存在，使得新闻出版者让自家网站对用户而言更加友善、确保不会有加载时间过久广告、以及网页加载时文章格式不会跑掉的重要性与日俱增。
包括Twitter(TWTR.N)、纽约时报、Vox.com、Buzzfeed与La Stampa等出版者皆参与这项测试计画。
Gingras表示，这项产品最初将适用于新闻发行商，但谷歌最终将开放给其他类型的内容供应者使用。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。