谷歌和Facebook将禁止假新闻网站使用其广告服务

路透旧金山11月14日 - 美国Alphabet Inc旗下的谷歌(GOOGL.O)和Facebook Inc (FB.O)周一宣布，将采取措施打击虚假内容供应商通过广告获利这个渠道，从而制止“假新闻”在互联网上的蔓延。

谷歌表示，正在修改政策已防止内容不实的网站利用其AdSense广告网络，Facebook也更新了广告政策，以明确表示对具有欺骗和误导性内容的禁令也适用于假新闻。

谷歌、Facebook和推特正因为在美国总统大选中所起的作用而面临外界的强烈抗议，他们被指责允许虚假且往往是恶意的信息在网上蔓延，这或许使选民转为支持共和党候选人特朗普。

这一问题尤其引发了Facebook内部的激烈辩论，Facebook执行长扎克伯格最近几日曾两次坚称，该网站没有影响大选。

Facebook的举措仅限于其广告政策，并没有针对订阅新闻的用户分享的虚假新闻网站。

“我们不会在含有非法、误导或欺诈性内容、包括虚假新闻在内的应用或网站植入或播放广告，”Facebook在声明中称，还称将继续审查内容发布者以确保合规。

谷歌的举措同样并未涉及谷歌搜索结果中的虚假新闻或欺骗性信息的问题。过去数天，当搜索“最终选票计数”时，结果一度将用户导向特朗普赢得普选的假新闻。

谷歌也未暗示公司已使用一种机制来对特定文章的精确度进行评级。

相反，举措的目的在于确保网络内容发布者是合法的，并消除驱动制造虚假新闻的金钱诱因。

“今后，我们将限制歪曲、谎报或隐藏内容发布者、所发内容、或网站根本目的的网页使用广告服务，”谷歌在声明中称。

谷歌并未详细说明如何实施或执行新政策。(完)