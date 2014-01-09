谷歌因违规遭法国监管机构罚款15万欧元

路透巴黎1月8日 -法国数据保护监管机构CNIL对美国搜索引擎巨头谷歌(GOOG.O)课以15万欧元的罚金，因为谷歌未在三个月的期限内使其跟踪和存储用户数据的作法符合当地法律。

CNIL还命令谷歌在接到处罚决定正式通知的八天内，将该决定在google.fr主页张贴48小时。

导致谷歌遭到处罚的问题是，该公司2012年3月开始对用户数据采取的新处理方式。当时它把60项隐私政策合并成了一项，并开始汇编YouTube、Gmail和社交网络Google+等旗下服务收集的个人用户数据。它没有向用户提供选择退出的途径。

“该公司没有充分告知用户对其个人信息的处理情况，也没有告知这种处理方式的目的，”CNIL在声明中称。

谷歌在法国的发言人对路透表示，该公司将研究这一处罚决定，并考虑进一步行动。

西班牙、英国、德国、意大利与荷兰也已展开了针对谷歌的类似调查，因为谷歌2012年开始执行的隐私保护政策不符合这些国家有关保护消费者信息的规定。

CNIL表示，对谷歌的罚单是该机构有史以来开出的最大一笔，以本案中查明的谷歌违规次数和严重程度衡量，这一金额是合适的。

不过与谷歌2012年高达107亿美元的净利相比，法国和其他多数欧盟国家即便以上限罚款，也不过是九牛一毛。

在西班牙，最多可罚款100万欧元，而德国数据保护法将罚金限制在30万欧元之内。

目前尚无关于征收整个欧洲层面罚款的法律规定。

谷歌股价周三上升0.21%收报1,141.23美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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