版本:
中国
货币新闻 | 2016年 2月 24日 星期三 23:37 BJT

标题新闻：法财政部消息人士称法国将要求谷歌补交16亿欧元税款，因其使用激进税务优化技术避税

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐