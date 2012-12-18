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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 10:29 BJT

标题新闻: 美国FTC本周料终止对谷歌搜索业务的调查,认定其做法合法--消息

注:FTC为美国联邦贸易委员会.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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