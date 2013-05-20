谷歌眼镜：是酷玩意儿还是怪胎？

路透旧金山5月18日（记者 Alexei Oreskovic） - 在本周的开发者大会上，谷歌(GOOG.O)发起了四场关于其可穿戴设备谷歌眼镜的讨论。

但议程上没有出现的是，关于使用这一设备应该注意的礼节。谷歌眼镜能够录像，在会议期间部分参会者无论到哪都热衷戴着这一设备，甚至是卫生间。

谷歌眼镜是介于移动电脑和普通眼镜之间的跨界设备，既能录像又能上网，尽管目前仅有少量开发者能够使用，但已然成为今年最被热议的新设备之一。这一设备让极客们兴奋不已，但也让从国会议员到赌场运营者在内的很多人不安。他们担心，谷歌眼镜可能带来不可想象的隐私泄露问题以及违反政策等。

“我有一个朋友，有天我们一起吃晚饭，吃了30分钟后，她说‘这些东西吓着我了’，”参加谷歌开发者大会的科技咨询人士福斯坦博格（Allen Firstenberg）说道。他带了一个星期的谷歌眼镜，但为了不致于让一起吃晚饭的人不舒服，他决定把它摘下来。

福斯坦博格表示，还有一次，他走进一个卫生间，却没意识到自己还戴着谷歌眼镜。

“大部分时候我完全忘了还戴着它，”他说道。

很多人认为，可穿戴计算设备将是科技界的下一波风潮，就像这一潮流从个人电脑转至智能手机一样。苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)据称都在研发各自的其他类型可穿戴技术。

测试版的谷歌眼镜大体和普通眼镜一样，只是右侧多了一些部件。在初期谷歌仅仔细挑选了一两千人做测试，他们需要为这一设备支付1,500美元。自谷歌开始发货起，这一设备也遭到了不少嘲讽，美国综艺节目《周六夜现场》（Saturday Night Live）对它大加讽刺，一个知名博客也嘲笑该设备的用户。

其他的行业专家则指出，谷歌眼镜因为在录像时比手持设备更不易被察觉，被不当使用的可能性更大。

参加谷歌会议的数名谷歌眼镜使用者称，他们在不合适的场合会摘掉这一设备，比如健身房更衣室及工作会议期间。参加谷歌会议的埃文斯（Michael Evans）称，他去看电影时也会摘掉谷歌眼镜，即便它完全不适合录放映中的电影。

“我只是在想，我可别成为第一个被赶出电影院的人，”他说。

通过谷歌眼镜可以录像、查收电子邮件、行车导航，并且若使用者将其与手机进行无线连接，通过该设备还可以从网上获取信息。

在4月于哈佛大学肯尼迪政府学院举行的一个会谈中，谷歌常务董事长施密特（Eric Schmidt）试图打消外界对可穿戴计算设备的担忧。

“批评必然来自害怕改变的人，或是那些没有认识到社会将会适应这一设备的人，”他说。

施密特承认，某些地方的确不适合戴着谷歌眼镜进入，但他也相信随着时间的推移，会形成与谷歌眼镜相关的礼仪。福斯坦博格也表示，要让所有人都能接受这一新科技，还将需要一段时间。

美国议员也开始关注谷歌眼镜。

周四，美国国会八名成员致函谷歌CEO佩奇（Larry Page），要求他提供关于谷歌眼镜处理各种隐私问题的细节，包括该设备是否具备面部识别功能。

根据谷歌的说法，谷歌眼镜当前未内置面部识别功能，且该公司也没有添加这一功能的计划，“除非已经具备很强的隐私保护措施”。

在本周会议期间，谷歌眼镜开发团队回答一个关于隐私的问题时指出，在开发这一设备期间，社会影响以及礼仪问题是他们关注的焦点之一。

华盛顿大学（University of Washington）法律教授卡罗（Ryan Calo）是隐私和科技问题专家，他表示，和智能手机以及秘密录音的“间谍”笔等设备相比，谷歌眼镜没什么不同，但是谷歌眼镜是戴在面部的，所以感觉是不一样。

“面部是很微妙的地方，在那里放置一个科技产品会让人感到不安，”卡罗说道。

尽管所有这些争论，谷歌眼镜的早期使用者还是被接受了。

近期大学毕业的华纳（Ryan Warner）与埃文斯共同为谷歌眼镜开发了一款应用。华纳称，走进一家酒吧时，别人的反应让他大吃一惊。

“我当时想‘不知道该不该戴着它’，有点处于这种阶段，保安却说‘天呐，那是谷歌眼镜么？’他特别兴奋，”华纳说道。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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