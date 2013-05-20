谷歌眼镜：是酷玩意儿还是怪胎？

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山5月18日（记者 Alexei Oreskovic） - 在本周的开发者大会上，谷歌 发起了四场关于其可穿戴设备谷歌眼镜的讨论。
但议程上没有出现的是，关于使用这一设备应该注意的礼节。谷歌眼镜能够录像，在会议期间部分参会者无论到哪都热衷戴着这一设备，甚至是卫生间。
谷歌眼镜是介于移动电脑和普通眼镜之间的跨界设备，既能录像又能上网，尽管目前仅有少量开发者能够使用，但已然成为今年最被热议的新设备之一。这一设备让极客们兴奋不已，但也让从国会议员到赌场运营者在内的很多人不安。他们担心，谷歌眼镜可能带来不可想象的隐私泄露问题以及违反政策等。
“我有一个朋友，有天我们一起吃晚饭，吃了30分钟后，她说‘这些东西吓着我了’，”参加谷歌开发者大会的科技咨询人士福斯坦博格（Allen Firstenberg）说道。他带了一个星期的谷歌眼镜，但为了不致于让一起吃晚饭的人不舒服，他决定把它摘下来。
福斯坦博格表示，还有一次，他走进一个卫生间，却没意识到自己还戴着谷歌眼镜。
“大部分时候我完全忘了还戴着它，”他说道。
很多人认为，可穿戴计算设备将是科技界的下一波风潮，就像这一潮流从个人电脑转至智能手机一样。苹果 和三星 据称都在研发各自的其他类型可穿戴技术。
测试版的谷歌眼镜大体和普通眼镜一样，只是右侧多了一些部件。在初期谷歌仅仔细挑选了一两千人做测试，他们需要为这一设备支付1,500美元。自谷歌开始发货起，这一设备也遭到了不少嘲讽，美国综艺节目《周六夜现场》（Saturday Night Live）对它大加讽刺，一个知名博客也嘲笑该设备的用户。
其他的行业专家则指出，谷歌眼镜因为在录像时比手持设备更不易被察觉，被不当使用的可能性更大。
参加谷歌会议的数名谷歌眼镜使用者称，他们在不合适的场合会摘掉这一设备，比如健身房更衣室及工作会议期间。参加谷歌会议的埃文斯（Michael Evans）称，他去看电影时也会摘掉谷歌眼镜，即便它完全不适合录放映中的电影。
“我只是在想，我可别成为第一个被赶出电影院的人，”他说。
通过谷歌眼镜可以录像、查收电子邮件、行车导航，并且若使用者将其与手机进行无线连接，通过该设备还可以从网上获取信息。
在4月于哈佛大学肯尼迪政府学院举行的一个会谈中，谷歌常务董事长施密特（Eric Schmidt）试图打消外界对可穿戴计算设备的担忧。
“批评必然来自害怕改变的人，或是那些没有认识到社会将会适应这一设备的人，”他说。
施密特承认，某些地方的确不适合戴着谷歌眼镜进入，但他也相信随着时间的推移，会形成与谷歌眼镜相关的礼仪。福斯坦博格也表示，要让所有人都能接受这一新科技，还将需要一段时间。
美国议员也开始关注谷歌眼镜。
周四，美国国会八名成员致函谷歌CEO佩奇（Larry Page），要求他提供关于谷歌眼镜处理各种隐私问题的细节，包括该设备是否具备面部识别功能。
根据谷歌的说法，谷歌眼镜当前未内置面部识别功能，且该公司也没有添加这一功能的计划，“除非已经具备很强的隐私保护措施”。
在本周会议期间，谷歌眼镜开发团队回答一个关于隐私的问题时指出，在开发这一设备期间，社会影响以及礼仪问题是他们关注的焦点之一。
华盛顿大学（University of Washington）法律教授卡罗（Ryan Calo）是隐私和科技问题专家，他表示，和智能手机以及秘密录音的“间谍”笔等设备相比，谷歌眼镜没什么不同，但是谷歌眼镜是戴在面部的，所以感觉是不一样。
“面部是很微妙的地方，在那里放置一个科技产品会让人感到不安，”卡罗说道。
尽管所有这些争论，谷歌眼镜的早期使用者还是被接受了。
近期大学毕业的华纳（Ryan Warner）与埃文斯共同为谷歌眼镜开发了一款应用。华纳称，走进一家酒吧时，别人的反应让他大吃一惊。
“我当时想‘不知道该不该戴着它’，有点处于这种阶段，保安却说‘天呐，那是谷歌眼镜么？’他特别兴奋，”华纳说道。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
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