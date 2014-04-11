谷歌眼镜下周起公开限时限量销售

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透旧金山4月10日 -谷歌(GOOGL.O)4月15日将开始接受其可穿戴设备谷歌眼镜的网上订单，以售价1,500美元向美国公众出售这款眼镜。
始于下周二的限时销售，会令谷歌眼镜的开放对象不只局限于应用开发商等特定用户群体。
谷歌在博客中没有透露计划销售的数量，仅称会进行限量销售。
“我们每天都接到那些没法参与眼镜探索者项目（GlassExplorer）人士的请求，我们也希望得到你们的反馈，”该公司在周四的一篇博客中称。
“正是因为如此，下周二也就是4月15日，我们将进行新一轮迄今规模最大的眼镜探索者项目扩大实验，在美国的任何人通过购买眼镜，都可以成为探索者之一。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。