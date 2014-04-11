谷歌眼镜下周起公开限时限量销售

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月10日 - 谷歌 4月15日将开始接受其可穿戴设备谷歌眼镜的网上订单，以售价1,500美元向美国公众出售这款眼镜。

始于下周二的限时销售，会令谷歌眼镜的开放对象不只局限于应用开发商等特定用户群体。

谷歌在博客中没有透露计划销售的数量，仅称会进行限量销售。

“我们每天都接到那些没法参与眼镜探索者项目（Glass Explorer）人士的请求，我们也希望得到你们的反馈，”该公司在周四的一篇博客中称。

“正是因为如此，下周二也就是4月15日，我们将进行新一轮迄今规模最大的眼镜探索者项目扩大实验，在美国的任何人通过购买眼镜，都可以成为探索者之一。”(完)