谷歌眼镜下周起公开限时限量销售

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月10日 - 谷歌 4月15日将开始接受其可穿戴设备谷歌眼镜的网上订单，以售价1,500美元向美国公众出售这款眼镜。
始于下周二的限时销售，会令谷歌眼镜的开放对象不只局限于应用开发商等特定用户群体。
谷歌在博客中没有透露计划销售的数量，仅称会进行限量销售。
“我们每天都接到那些没法参与眼镜探索者项目（Glass Explorer）人士的请求，我们也希望得到你们的反馈，”该公司在周四的一篇博客中称。
“正是因为如此，下周二也就是4月15日，我们将进行新一轮迄今规模最大的眼镜探索者项目扩大实验，在美国的任何人通过购买眼镜，都可以成为探索者之一。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。