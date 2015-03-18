Google X主管称公司不该放任谷歌眼镜被热炒

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山3月17日（记者 Alexei Oreskovic） - Google X研究实验室主管泰勒（Astro Teller）周二称，谷歌 任由外界对谷歌眼镜（Glass）的期望过高是不对的做法。
泰勒在西南偏南大会（South by Southwest Interactive）上称，谷歌没有足够明确对外界表示，这款售价达1,500美元的产品其实只是原型机，而非成品。
“我们任由这个项目得到太多关注，有时甚至还鼓励，”泰勒说。泰勒在谷歌的正式头衔是“Captain of Moonshots”，他在演讲中重点提到他的团队是如何从其中一些失败中吸取教训的。
谷歌今年早些时候停止向消费者出售谷歌眼镜，称是时候“暂停一下”并实施“重置”战略了。该公司仍在向企业用户出售谷歌眼镜。
谷歌眼镜发布于2012年，当时一度受到科技迷们的热捧，但很快就遇到问题。一些人嘲笑它看起来太怪，而其他人则担心可能被用来暗中录像等。
泰勒称，公司在谷歌眼镜项目方面经历的“波折”，对“谷歌眼镜及可穿戴设备的未来发展绝对至关重要”。(完)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。