谷歌智能眼镜Google Glass亮相

谷歌在年度开发者大会上展示了智能眼镜Google Glass，这是4月首次宣布该项目後最深度的公众展示。Google Glass拥有一块印章大小的电子屏，装在眼镜的左侧，能够录像、看邮件和信息以及上网。谷歌联合创始人布林预计将在两年内推出面向消费者的Google Glass。