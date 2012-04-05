谷歌公开Project Glass电子眼镜

路透旧金山4月4日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)正在进军电子眼镜业务，开发嵌入谷歌网络服务的Project Glass眼镜。

戴上这款“拓展现实”眼镜，用户可以用自己的声音控制拍照、视频通话和辨明方向。其开发团队同时正在开发无人驾驶汽车。

谷歌周三在其社交网络Google+上公布了该款电子眼镜，调整和测试仍在进行，还未在店铺中推出。

“我们共享电子眼镜信息的目的是希望与用户进行沟通，听取您的宝贵意见。”谷歌在Google+上写道。

Google+页面上公布了一段两分半钟的视频，展示了佩戴Project Glass眼镜後眼前的景象。佩戴者走在纽约街头，通过声音控制眼镜进行拍照并将照片发布到Google+上，获得地图和天气信息，并在一个朋友接近时出现弹出窗口提醒。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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