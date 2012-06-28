Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山6月27日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)预计将在两年内推出智能眼镜Google Glass面向消费者的版本，但未给出价格。
谷歌联合创始人布林（Sergey Brin）表示，面向消费者的Google Glass价格将远低於面向美国软件开发者的1,500美元价格。
布林周三在谷歌的年度开发者大会上展示了Google Glass，这是谷歌4月首次宣布该项目後最深度的公众展示。
Google Glass拥有一块印章大小的电子屏，装在眼镜的左侧，能够录像、看邮件和信息以及上网。
谷歌高管称，Google Glass比一些太阳镜还要轻，包含一个无线网络芯片和一般智能手机含有的科技。电池比智能手机电池小，谷歌正努力让电池续航一整天。
布林预计，推出Google Glass开发者版本後的一年内，面向消费者的版本就将推出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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