谷歌眼镜迎来新应用：可穿戴病例

路透旧金山6月12日（记者 Christina Farr） - 谷歌眼镜（Google Glass）正在寻求打入美国各地的医院和诊所。

为了满足医生对谷歌眼镜日益增长的需求，位于加州山景城的电子病例公司Drchrono为该设备开发了一款新的应用，并称之为首个“可穿戴病例”。

为谷歌眼镜注册了Drchrono应用的医生，在征得病人同意的情况下可使用该应用记录会诊结果或手术情况。视频、照片和笔记都可存储在病人的电子病例或基于云存储和协作服务的Box中，而且病人在需要时可查阅。

Box发言人及Google Health前雇员Missy Krasner称，据她所知，至少有20家风投支持的创新公司在从事相关业务。包括Augmedix和Pristine在内的大多数谷歌眼镜应用，都符合联邦隐私保护法HIPAA的规定。

为了开发此服务，Drchrono与Box、早期投资者以及谷歌眼镜团队进行了密切合作。

谷歌眼镜打算打入消费者大众市场，但古怪的外观遭到一些人的诟病。不过，很过行业专家很快就看到了其在免提设备市场的价值。

”谷歌在确定谷歌眼镜的最可行使用方面仍处于初期阶段，“Drchrono联合创始人Daniel Kivatinos说。”但有些医生需要谷歌眼镜，因此谷歌正在向开发人员提供资源和支持。“

Drchrono声称注册为医生和病人使用其电子病历的医师有6万人，其中超过300人已经选择使用该应用。这款应用目前可免费使用，但Drchrono可能在不久的将来收取费用。

路透未联系到谷歌就此置评。(完)