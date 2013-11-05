谷歌推出专家实时视频咨询服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山11月4日 - 谷歌 周一推出新服务--Helpouts，让用户可以付费与专家进行实时视频对话，覆盖的领域包罗万象，从火鸡烹饪和婚姻咨询应有尽有。

周一推出的这项服务汇集了来自时尚、健康、电脑和其他领域的1,000家合作伙伴，提供一对一视频咨询。根据主题的不同，视频对话的时间可以是几分钟，也可以是几小时，价格由每位专家自行设定。

视频咨询是谷歌传统的网络搜索服务的扩展。多年来，谷歌通过将用户导向最合适的网页回答用户的问题。

尽管谷歌仍稳坐全球互联网搜索头把交椅，越来越多的用户选择Facebook 等社交媒体寻求朋友们有关电影、饭馆和其他主题的意见和建议。

“世界上大多数有用的信息仍储存在人们的脑海中，”谷歌负责工程的副总裁Udi Manber周一对记者说道。Helpouts“也开启了通向那些信息的大门”。

Manber表示，最初谷歌将对Helpouts网站进行严格监管，决定哪类服务可以在Helpouts上提供。对于医疗咨询的提供者，谷歌将进行背景调查，确保其身份合格。

谷歌将从咨询提供者收取的费用中提成20%，不过最初谷歌将免除健康领域专家的提成。(完)