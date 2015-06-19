《阳歌专栏》谷歌低调返华 或携手华为推出新一代Nexus智能手机

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

谷歌低调返华 或携手华为推出新一代Nexus智能手机

一句话：谷歌可能将于近期宣布华为将为谷歌生产新一代Nexus智能手机。对于两家公司来说，这种合作具备政治和实际意义。

谷歌正在继续低调返华的行动，有传闻称谷歌新一代Nexus智能手机将由华为生产。该消息据称来自一名华为英国员工，尚未得以证实。

但此举无疑契合谷歌最近的其他举动，谷歌最近一直悄悄地寻求在中国这个全球最大的智能手机市场争取一个更为积极的角色。尽管谷歌没有正式出现在中国市场，但因其安卓操作系统极受欢迎，谷歌已经不自觉地在中国的智能手机市场扮演了一个重大的角色。中国国内几乎所有的智能手机厂商都使用谷歌的安卓系统。

十年前，谷歌曾经在华掀起一段波澜。那时谷歌是中国最大的搜索引擎，但之后被百度超越。之后谷歌与中国政府因中国严格的自我审查政策发生争议，谷歌的在华前景日趋黯淡，最终在2010年高调宣布退出中国市场。

自那之后，不时有传闻称谷歌正在向中国提供一些较小的服务，google.cn也被留下来，用户登录之后便自动跳转到google.hk。但与许多其他外国科技企业一样，谷歌正在迅速认识到：中国市场太大，无法忽视。

本月早些时候有媒体报导称，谷歌正在向中国智能手机厂商提供补贴，让后者在他们制造的手机上预装“谷歌电子市场”。这暗示着谷歌认为该公司已接近从中国政府获得在华开设“谷歌电子市场”的批准，此前亦有报导称谷歌正在考虑该举措。

现在出来了传闻称谷歌已选择华为作为两家生产新一代Nexus智能手机的合作伙伴之一，传闻称另一家合作伙伴是韩国的LG电子。该手机或将于今年底上市。

谷歌选择过一大批制造合作伙伴出品Nexus手机。Nexus品牌表现不稳定，在全球的智能手机市场中，很大程度上是一个小众品牌。Nexus最早的制造合作伙伴是台湾的HTC，之后的合作伙伴有韩国的三星、LG电子，最近是台湾的华硕。

所以谷歌与华为联手，也不是太意外的事情，尽管这是谷歌首次与中国大陆的智能手机厂商合作。在竞争剧烈的智能手机领域，去年华为迅速崛起，因华为依凭多年以来生产电信设备的专业技术，开发出来的手机被外界认为相比市场中到处泛滥的安卓手机，质量更高、更具特色。

从实际和战略的层面看，这种合作必定对华为和谷歌都有好处。谷歌渴望与中国改善关系，而与中国一家领先的高科技企业合作，势必能够发出这样一种示好姿态。华为也欲向美国抛出橄榄枝，美国出于国家安全关切已禁止中国网络设备在美销售。

华为不仅可以为谷歌提供高质量的产品，且一旦谷歌决定在华推出Nexus手机，华为也能成为谷歌宝贵的销售渠道--若谷歌获得在华开设“谷歌电子市场”的许可，下一步这么做是合乎逻辑的。所有这一切表明，谷歌与华为的合作传闻似乎合情合理，这意味着我们相当有可能在未来的一到两个月内看到谷歌与华为的正式合作公告。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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