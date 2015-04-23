谷歌公布季度营收及获利增长 盘后股价上扬

路透4月23日 - 谷歌(GOOGL.O)公布季度营收及获利增长，因广告量增加抵销了美元走强的影响，这带动其盘后股价走高。

这家全球最大网路搜寻引擎业者公布财报后，股价大涨3.9%至579美元。

BGC Financial分析师Colin Gillis称，尽管谷歌营收及获利低于华尔街分析师预期，然而许多投资人原先抱持更为悲观的看法。

谷歌在移动设备广告上面临挑战，且因为投资于新业务而导致费用增加。

“原本市场担心第一季财报可能糟得多，”Gillis称。“涨势中肯定有一定压力释放后反弹的成分。”

3月止当季营收成长12%至172.6亿美元，上年同期为154.2亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为175亿美元。

谷歌财务长Patrick Pichette在一份声明中表示，“扣除汇率的净影响后，营收较上年同期稳健成长17%。”

广告数量、亦即付费点击数量成长13%，平均线上广告价格、也就是“每次点击的费用”下滑7%。

由于越来越多的消费者利用智能手机及平板的营动设备接入谷歌在线服务，而这类广告费率通常相对较低，谷歌的广告营收也因此面临压力。

第一季广告营收成长11%至155.1亿美元。谷歌英文财报链结：bit.ly/1OLAPb8

谷歌周二调整移动设备的搜寻运算模式，搜寻结果将有利于那些优化智能手机屏幕显示的网站。目前谷歌在移动设备广告业务上面临Facebook (FB.O)等业者更加激烈的竞争。

本月稍早，欧盟指控谷歌滥用其网路搜寻主导地位以推动自家产品。[nL4S0XC3RV]

第一季净利增至35.9亿美元，或每股5.20美元，上年同期分别为34.5亿及50.4美元。

扣除特殊项目后的每股盈余(EPS)为6.57美元，略低于分析师预估的6.60美元。

谷歌获利图表：here

(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍/王丽鑫/许娜)

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