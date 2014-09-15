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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 15:07 BJT

美国个股：谷歌在印度推出Android One操作系统低端智能手机

路透新德里/孟买9月15日 - 谷歌 周一在印度推出首款采用Android One操作系统的智能手机，定价约为6,399卢比(105美元)，目标是印度的低端手机市场。印度是全球增长最快的智能手机市场。

这款手机由谷歌与印度手机制造商Micromax、Karbonn和Spice Mobiles合作开发。

谷歌称，计划在2014年底之前将Android One拓展至印尼、菲律宾和其他南亚国家，在2015年推广至更多国家。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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