更新版 1-美国个股：谷歌将在印度推出Android One手机，定价约105美元

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路透新德里/孟买9月15日 - 谷歌 周一在印度推出首款采用Android One操作系统的智能手机，定价约为6,399卢比(105美元)，目标是印度的低端手机市场。印度是全球增长最快的智能手机市场。

这款手机由谷歌与印度手机制造商Micromax、Karbonn和Spice Mobiles合作开发。

谷歌称，计划在2014年底之前将Android One拓展至印尼、菲律宾和其他南亚国家，在2015年推广至更多国家。

路透看到的一份谷歌营销文件中阐述了定价和拓展细节。该公司周一稍晚将举办官方媒体发布会。

外界认为印度低端智能手机市场颇具赢利潜力，因为很多人是首次购买这种手机。野村在最近的一份研究报告中称，目前印度只有10%的人拥有智能手机，这一比例可能在未来四年提高一倍。

不过瞄准印度市场的并不只有谷歌。

印度市场上至少有80个智能手机品牌，分析师称Android One手机要想与三星电子 、摩托罗拉和中国的小米等价格差不多的手机竞争，必须在平价之外提供更多东西。

谷歌在6月宣布推出Android One项目，旨在通过大幅提高品质，来促进低端Android手机的需求。

目前很多新兴市场的低端智能手机采用不同的Android系统，多少会进行调整，加上硬件差异较大，使这些手机安装的应用软件容易出问题。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王洋)