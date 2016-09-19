独家：谷歌可能需要向印尼补缴逾4亿美元2015年税款--政府官员

路透雅加达9月19日 - 印尼一位高级税务官员告诉路透，该国计划追查Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌过去五年的欠税，如果发现谷歌逃税，仅2015年一年就可能面临逾4亿美元的帐单。

印尼税务局的特别案件组负责人Muhammad Hanif称，调查人员已于周一前往谷歌在印尼当地的办公室。

税务局认为谷歌印尼分公司(PT Google Indonesia)去年缴纳的营业税及增值税还不到应缴税款的0.1%。

谷歌在印尼产生的营收多数计入其位于新加坡的亚太区总部。Hanif称，谷歌亚太区分部6月时拒绝接受审计，这促使印尼税务局将此案升级为刑事案件。

“谷歌的说法是，他们只是进行税负规划，”Hanif表示。“税负规划是合法的，但规划税负激进到业务所在国亳无税收进帐的程度，就不是合法的。”

在要求对Hanif的评论作出回应时，谷歌印尼分公司重申上周发表的声明，称会继续与当地主管机构合作，而且已然支付所有应当支付的税款。

Hanif估计，谷歌2015年包括罚款在内的税额可能高达5.5万亿卢比(4.18亿美元)。他没有提供对过去五年税款的预估规模。

Hanif表示，对于其他透过网络在印尼提供内容服务的企业，税务局也计划向他们追讨税款。

他指出，该行业一年广告总营收估计达8.3亿美元，其中谷歌及Facebook (FB.O)占比即高达七成左右。(完)