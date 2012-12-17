美国个股: 谷歌搜索业务反垄断调查接近划上句号,FTC料不会做出处罚判决--报载

路透12月16日 - 华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称,美国联邦贸易委员会(FTC)对谷歌 互联网搜索业务为期两年的反垄断调查,预计将不会给该公司带来大的负面影响.

华尔街日报称,联邦贸易委员会可能会根据谷歌对搜索业务所作的自愿性变动,选择在本周某个时间结束调查.该公司无需签署正式和解协议.

联邦贸易委员会主要调查谷歌互联网搜索业务是否改变搜索结果,使得竞争对手在旅游、购物以及其他专业搜索中处于不利地位.

华尔街日报称,谷歌可能仍需要签署一份和解协议.该协议与另一项联邦调查有关,涉及谷歌在收购摩托罗拉移动所获移动技术专利的授权问题.

联邦对谷歌搜索业务调查宣布告一段落,将可令该公司避免陷入像2000年代早期的微软 那样的反垄断调查困境中.

欧盟(EU)执委会也在调查谷歌,预计将在下月宣布决定.

联邦贸易委员会拒绝向华尔街日报置评,并且路透也无法在正常工作时间之外联络到该机构.在正常工作时间之外,亦无法联络到谷歌置评.(完)