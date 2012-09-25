谷歌在日本开售Nexus 7平板电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京9月25日电---谷歌(GOOG.O)在日本开始销售Nexus 7平板电脑，并提供日语电影和图书下载。
日本成为首个开售Nexus 7平板电脑的亚洲国家。该平板电脑存储容量为16G，日本消费者周二开始可以在网上购买，价格为1.98万日元（250美元），实体零售店将於10月2日开售该产品。
据谷歌称，Nexus 7平板电脑之前已在澳大利亚、法国、德国、西班牙、加拿大、英国以及美国上市。
谷歌称，智能手机在日本市场迅速扩张，日本使用谷歌安卓操作系统的设备在过去一年增加了两倍。该公司表示，按照从谷歌Play应用商店下载的应用数量来算，日本排名世界第三。
谷歌的营收绝大部分来源於广告业务，随着移动设备用户的增多，该公司预计其旗下YouTube视频网站的流量将增加。在日本和韩国，逾半数的YouTube下载量来自移动设备，这种比例位居世界前列。
谷歌董事长施密特（Eric Schmidt）参加了发布会，并在稍後的新闻简报会上表示，智能手机市场的增长将引发日本专注于购物的新兴企业的崛起。
在日本的搜索市场，谷歌长期落後于雅虎日本，但Nexus 7的发布以及可下载内容的上线，使谷歌在亚马逊(AMZN.O)面前抢占了先机，後者仍未在日本发布其Kindle产品。本土企业乐天（Rakuten）4755.OS也已於7月在日本发布了Kobo电子阅读器。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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