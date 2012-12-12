(更正)谷歌开售99美元笔记本电脑

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
(内文第二段Chromebook常规零售价有误，应为399美元，而非249美元。)
路透波士顿12月10日电---谷歌开始(GOOG.O)面向美国校园销售99美元的基本配置笔记本电脑，如此低廉的售价，使得麻省理工学院知名教授尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）2005年提出的电脑普及方案成为现实。
谷歌周一称，将以大折扣面向校园出售三星电子(005930.KS)的Series 5系列Chromebook，12月21日截止。该系列电脑常规零售价399美元。
尼葛洛庞帝的“每个孩子一台笔记本电脑”基金会一直未能实现他的这一宏伟目标，批评人士在他设立该目标时就曾表示无法实现。尼葛洛庞帝推出的XO笔记本电脑目前售价约为200美元。
不过尼葛洛庞帝还是因推动低成本便携计算机时代而广受推崇。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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