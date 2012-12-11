谷歌开售99美元笔记本电脑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿12月10日 - 谷歌开始 面向美国校园销售99美元的基本配置笔记本电脑，如此低廉的售价，使得麻省理工学院知名教授尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）2005年提出的电脑普及方案成为现实。
谷歌周一称，将以大折扣面向校园出售三星电子 的Series 5系列Chromebook，12月21日截止。该系列电脑常规零售价249美元。
尼葛洛庞帝的“每个孩子一台笔记本电脑”基金会一直未能实现他的这一宏伟目标，批评人士在他设立该目标时就曾表示无法实现。尼葛洛庞帝推出的XO笔记本电脑目前售价约为200美元。
不过尼葛洛庞帝还是因推动低成本便携计算机时代而广受推崇。（完）
编译：侯雪苹
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。