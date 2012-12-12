更正-谷歌开售99美元笔记本电脑

路透波士顿12月10日 - 谷歌开始 面向美国校园销售99美元的基本配置笔记本电脑，如此低廉的售价，使得麻省理工学院知名教授尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）2005年提出的电脑普及方案成为现实。

谷歌周一称，将以大折扣面向校园出售三星电子 的Series 5系列Chromebook，12月21日截止。该系列电脑常规零售价399美元。

尼葛洛庞帝的“每个孩子一台笔记本电脑”基金会一直未能实现他的这一宏伟目标，批评人士在他设立该目标时就曾表示无法实现。尼葛洛庞帝推出的XO笔记本电脑目前售价约为200美元。