谷歌拟在中国推出Google Play应用商店--报导

路透11月19日 - 新闻网站The Information援引了解情况的数位消息人士称，谷歌(GOOGL.O)计划在中国推出Google Play应用商店。

报导称，谷歌计划通过推出该应用商店，面向占到安卓系统（Android）智能设备半数的中国用户。

谷歌2010年退出了中国市场。报导称，该公司的部分网络服务在中国仍被屏蔽，在可预见的未来不会被开放。

The Information称，谷歌去年与中国当局就推出Google Play进行了磋商。

尽管如此，中国当局是否会批准谷歌推出该应用商店，“要等到最后时刻才会揭晓。”

据报，谷歌希望与一家合作伙伴合作推出该应用商店。该公司已经与华为和中兴通讯(000063.SZ)进行了接触。

记者未立即联系到谷歌方面置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。