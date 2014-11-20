谷歌拟在中国推出Google Play应用商店--报导

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透11月19日 - 新闻网站The Information援引了解情况的数位消息人士称，谷歌(GOOGL.O)计划在中国推出Google Play应用商店。
报导称，谷歌计划通过推出该应用商店，面向占到安卓系统（Android）智能设备半数的中国用户。
谷歌2010年退出了中国市场。报导称，该公司的部分网络服务在中国仍被屏蔽，在可预见的未来不会被开放。
The Information称，谷歌去年与中国当局就推出Google Play进行了磋商。
尽管如此，中国当局是否会批准谷歌推出该应用商店，“要等到最后时刻才会揭晓。”
据报，谷歌希望与一家合作伙伴合作推出该应用商店。该公司已经与华为和中兴通讯(000063.SZ)进行了接触。
记者未立即联系到谷歌方面置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。