谷歌拟在中国推出Google Play应用商店--报导

中国债市动态：情绪疲弱不改现券微跌，三年国债结果偏高市场心态审慎
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月19日 - 新闻网站The Information援引了解情况的数位消息人士称，谷歌 计划在中国推出Google Play应用商店。
报导称，谷歌计划通过推出该应用商店，面向占到安卓系统（Android）智能设备半数的中国用户。
谷歌2010年退出了中国市场。报导称，该公司的部分网络服务在中国仍被屏蔽，在可预见的未来不会被开放。
The Information称，谷歌去年与中国当局就推出Google Play进行了磋商。
尽管如此，中国当局是否会批准谷歌推出该应用商店，“要等到最后时刻才会揭晓。”
据报，谷歌希望与一家合作伙伴合作推出该应用商店。该公司已经与华为和中兴通讯 进行了接触。
记者未立即联系到谷歌方面置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。
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