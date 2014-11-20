谷歌拟在中国推出Google Play应用商店--报导

路透11月19日 - 新闻网站The Information援引了解情况的数位消息人士称，谷歌 计划在中国推出Google Play应用商店。

报导称，谷歌计划通过推出该应用商店，面向占到安卓系统（Android）智能设备半数的中国用户。

谷歌2010年退出了中国市场。报导称，该公司的部分网络服务在中国仍被屏蔽，在可预见的未来不会被开放。