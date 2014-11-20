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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 10:33 BJT

谷歌拟在中国推出Google Play应用商店--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月19日 - 新闻网站The Information援引了解情况的数位消息人士称，谷歌 计划在中国推出Google Play应用商店。

报导称，谷歌计划通过推出该应用商店，面向占到安卓系统（Android）智能设备半数的中国用户。

谷歌2010年退出了中国市场。报导称，该公司的部分网络服务在中国仍被屏蔽，在可预见的未来不会被开放。

The Information称，谷歌去年与中国当局就推出Google Play进行了磋商。

尽管如此，中国当局是否会批准谷歌推出该应用商店，“要等到最后时刻才会揭晓。”

据报，谷歌希望与一家合作伙伴合作推出该应用商店。该公司已经与华为和中兴通讯 进行了接触。

记者未立即联系到谷歌方面置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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