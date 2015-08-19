谷歌推出家用无线路由器OnHub

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透8月18日 - 谷歌(GOOGL.O)周二推出一款无线路由器。这是谷歌打造家用网络、吸引更多用户的最新动作。
这款圆柱形的路由器名为OnHub，可在谷歌商店、Amazon.com及Walmart.com等在线零售商预订，定价为199.99美元。
谷歌在博客中称，OnHub的内置天线搜索网络后可定位到速度最快的网络。(bit.ly/1LhYhNB)
使用OnHub用户可将设备优先排序，从而保障下载或电影流加载等活动达到最快网速。
OnHub可与谷歌的移动应用On搭配使用，运行网络检查并带宽使用情况。谷歌称OnHub可自动更新功能及最新安全升级程序。
谷歌称OnHub由网络设备厂商TP-LINK生产，并暗示华硕也可能成为第二家合作生产厂商。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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