谷歌推出家用无线路由器OnHub

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月18日 - 谷歌 周二推出一款无线路由器。这是谷歌打造家用网络、吸引更多用户的最新动作。

这款圆柱形的路由器名为OnHub，可在谷歌商店、Amazon.com及Walmart.com等在线零售商预订，定价为199.99美元。

谷歌在博客中称，OnHub的内置天线搜索网络后可定位到速度最快的网络。(bit.ly/1LhYhNB)

使用OnHub用户可将设备优先排序，从而保障下载或电影流加载等活动达到最快网速。

OnHub可与谷歌的移动应用On搭配使用，运行网络检查并带宽使用情况。谷歌称OnHub可自动更新功能及最新安全升级程序。

谷歌称OnHub由网络设备厂商TP-LINK生产，并暗示华硕也可能成为第二家合作生产厂商。(完)