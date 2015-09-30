谷歌发布新款Nexus手机和Pixel C平板

谷歌周二发布Nexus 6P和Nexus 5X新款手机，试图在智能手机领域与苹果争夺市场份额。谷歌称，内存16G的Nexus 5X售价将为379美元，而32G的Nexus 6P售价为499美元。Nexus 5X由韩国LG电子代工生产，而Nexus 6P则由中国华为代工生产。谷歌还发布了一款完全自产的Android系统平板电脑Pixel C。路透