谷歌周三将发布电视机顶盒--WSJ

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透6月25日 - 《华尔街日报》援引消息人士的说法报导称，谷歌(GOOGL.O)预计将推出至少一款小型机顶盒。该产品类似于Roku、亚马逊(AMZN.O)Fire TV以及苹果公司(AAPL.O)的Apple TV。
报导称，谷歌将在周三的开发者大会上展示这款机顶盒。
据报导，这款设备将冠另外一家公司的品牌名，但会由谷歌新的安卓电视(Android TV)软件驱动，该软件可用来在电视上播放电影、游戏和其他内容。
路透未能在美国工作时间外联系到谷歌发言人就此置评。
微软、苹果等科技企业也在争相抢占电视领域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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