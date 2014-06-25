谷歌周三将发布电视机顶盒--WSJ

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月25日 - 《华尔街日报》援引消息人士的说法报道称，谷歌 预计将推出至少一款小型机顶盒。该产品类似于Roku、亚马逊 Fire TV以及苹果公司 的Apple TV。
报道称，谷歌将在周三的开发者大会上展示这款机顶盒。
据报道，这款设备将冠另外一家公司的品牌名，但会由谷歌新的安卓电视(Android TV)软件驱动，该软件可用来在电视上播放电影、游戏和其他内容。
路透未能在美国工作时间外联系到谷歌发言人就此置评。
微软、苹果等科技企业也在争相抢占电视领域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)