谷歌周三将发布电视机顶盒--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月25日 - 《华尔街日报》援引消息人士的说法报道称，谷歌 预计将推出至少一款小型机顶盒。该产品类似于Roku、亚马逊 Fire TV以及苹果公司 的Apple TV。

报道称，谷歌将在周三的开发者大会上展示这款机顶盒。

据报道，这款设备将冠另外一家公司的品牌名，但会由谷歌新的安卓电视(Android TV)软件驱动，该软件可用来在电视上播放电影、游戏和其他内容。

路透未能在美国工作时间外联系到谷歌发言人就此置评。

微软、苹果等科技企业也在争相抢占电视领域。（完）