谷歌购买联想价值7.5亿美元股份--联交所

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港2月7日 -香港联交所资料显示，谷歌(GOOG.O)于1月30日在场外买入了逾6.183亿股联想集团(0992.HK)股份，涉资7.5亿美元，这与此前联想公布以发行股份作为向谷歌支付收购摩托罗拉移动的部份对价相同。
联想集团于1月30日宣布以总代价29.1亿美元向谷歌收购摩托罗拉移动，收购价格中包括6.6亿美元现金以及7.5亿美元联想普通股，其余15亿美元为向谷歌发行的承兑票据，于交割日满三周年以现金支付。
联想当时未有公布发行股份的每股作价，据联交所权益披露资料显示，相关股份发行价为1.213美元。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。