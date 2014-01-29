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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 05:40 BJT

《独家新闻》联想快将以近30亿美元收购谷歌手机分支达成协议-消息人士

路透纽约1月29日 - 根据熟悉情况的消息人士周三表示，中国联想集团 快将就以近30亿美元收购谷歌 旗下摩托罗拉手机分支达成协议，力图挤进目前由苹果 主导，竞争残酷的美国手机市场。

消息人士称，联想收购谷歌手机分支的谈判已经到了最后阶段，该分支生产包括Moto X和Moto G智能电话，并拥有某些专利。正式声明可能早至周三就将发出。

该不愿具名的消息人士表示，联想将以现金加股票，以及延迟支付的付款组合为此次收购注资。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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