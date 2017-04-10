谷歌计划向LG显示器OLED部门至少投资8.8亿美元--报载

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔4月10日 - 据韩国报纸Electronic Times周一援引未具名消息来源报道，谷歌提出向韩国LG显示器(034220.KS)投资至少1万亿韩元(8.8029亿美元)，帮助其提高用于智能手机的有机发光二极体(OLED)屏幕产量。
该报称，谷歌提出通过投资以为其下一款Pixel智能手机的可曲式OLED屏幕获得稳定供货。三星电子(005930.KS)的旗舰盖乐世智能手机采用可弯曲屏幕，苹果(AAPL.O)料至少在下一款手机中部分开始使用这种屏幕。
LG显示器未予置评，暂未联系到谷歌发表评论。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。