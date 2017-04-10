谷歌计划向LG显示器OLED部门至少投资8.8亿美元--报载

路透首尔4月10日 - 据韩国报纸Electronic Times周一援引未具名消息来源报道，谷歌提出向韩国LG显示器(034220.KS)投资至少1万亿韩元(8.8029亿美元)，帮助其提高用于智能手机的有机发光二极体(OLED)屏幕产量。

该报称，谷歌提出通过投资以为其下一款Pixel智能手机的可曲式OLED屏幕获得稳定供货。三星电子(005930.KS)的旗舰盖乐世智能手机采用可弯曲屏幕，苹果(AAPL.O)料至少在下一款手机中部分开始使用这种屏幕。

LG显示器未予置评，暂未联系到谷歌发表评论。(完)