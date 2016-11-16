谷歌将于伦敦盖楼招兵买马 英国政府吞下退欧后定心丸

路透伦敦11月15日 - 谷歌周二宣布在伦敦King's Cross区新建一栋大楼的计划，将有额外数以千计的工程师进驻；在英国退欧公投后，谷歌此举形同对伦敦作为科技业重镇投下了信任票。

谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)表示，计算机科学在英国的前景大好，他指出英国具备人才库、教育机构以及创新的热情。

“这就是我们对伦敦的工程人才与基础建设进行投资的原因，”他表示。

谷歌表示，这栋位于King's Cross地区的10层楼大楼，将足容纳超过7,000名员工。这也是谷歌首度在美国以外独自拥有所有权并自行设计的大楼。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示，这项投资显示主要企业仍选择投资英国；伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)也表示，退欧公投后，流入依然“稳健”。

“退欧公投后，流入伦敦的投资仍然稳健，因此谷歌的扩张，将进一步提升伦敦身为全球数字科技佼佼者的声誉。”(完)